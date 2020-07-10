Козак оценил заявления Киева по Минским соглашениям. Россия продолжит помогать Донбассу при любых обстоятельствах

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10 июля 2020, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]

Russian Government/via Globallookpress.com

Дмитрий Козак заявил, что если Киев официально подтвердит слова Алексея Резникова о необходимости пересмотреть минские соглашения, это будет означать выход Украины из переговорного процесса по Донбассу.

Он отметил, что представители Украины в Контактной группе 8 июля заявляли о приверженности Минским соглашениям, поэтому трудно понять, является это заявление личным экспертным мнением или официальной позицией. "Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из Минских соглашений, а следовательно, и из минского и нормандского формата переговоров", — сказал Козак.

В случае выхода Украины из Минских соглашений Россия продолжит заниматься оказанием гуманитарной помощи Донбассу. "Мы продолжим оказывать посильную гуманитарную поддержку жителям Донбасса во избежание гуманитарной катастрофы, которая была бы неизбежна после введения полной экономической блокады со стороны Украины", - отметил Козак.