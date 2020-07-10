Как молодые депутаты меняют жизнь в своих территориях

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10 июля 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В ЗСК состоялось Общее собрание Совета молодых депутатов (СМД) Краснодарского края. В его работе приняли участие глава региона Вениамин Кондратьев, спикер Законодательного Собрания Юрий Бурлачко, представитель ЗСК в Совете Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Бекетов, депутат ГД РФ Дмитрий Ламейкин, депутаты Законодательного Собрания края.

В этом году Общее собрание Совета молодых депутатов прошло в 15-й раз.

Большая часть членов СМД (а это 1500 человек) в этот раз присутствовала на конференции благодаря видеосвязи.

Возглавляющий Совет председатель комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями Александр Поголов подробно рассказал о проделанной молодыми депутатами работе. Он отметил, что за 15 лет в рядах Совета побывали более пяти тысяч начинающих политиков, получив хороший управленческий опыт.

В последнее время акцент в работе СМД сделан на волонтерство. В условиях пандемии молодые депутаты активно помогали ветеранам, пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям, занимались сбором и доставкой продуктов, лекарств, средств дезинфекции.

Детально о достигнутых результатах по таким направлениям, как реализация социальных проектов, взаимодействие с населением, развитие предпринимательства, рассказали сами молодые депутаты. Также они выступили с рядом предложений, касающихся, в первую очередь, социальной поддержки населения, доработки патентной системы налогообложения. Все они нашли отражение в решении Совета.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, обращаясь к участникам собрания, сказал:

– Если мы хотим поменять жизнь в районе, крае, то надо брать и делать, не ждать, что кто-то это сделает за нас. Уверен, вам это по плечу.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что за 15 лет цели и задачи Совета стали гораздо шире, а опыт работы в условиях пандемии показал, что молодые депутаты трудностей не боятся.

– Совет молодых депутатов стал настоящей кузницей кадров. Сорок пять человек, выходцев из Совета, перешли на руководящие должности разного уровня. Примеров успешной карьеры много, однако это не самоцель. Важнее ваши конкретные дела. Вы должны заниматься развитием экономики и малого бизнеса в своих территориях, оказывать реальную помощь людям, – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Руководители края в своих выступлениях обратились также со словами благодарности за создание Совета молодых депутатов к Владимиру Бекетову, стоявшему у его истоков. Сенатор, в свою очередь, отметил позитивные изменения в крае, призвал ценить стабильность, стремиться к эволюционному развитию.

Далее наградили наиболее активных членов СМД и победителей ежегодных краевых конкурсов на звания «Лучший Совет (группа) молодых депутатов Краснодарского края» и «Лучший комитет Совета молодых депутатов Краснодарского края». В число призеров вошли советы молодых депутатов Красноармейского, Кореновского, Динского районов и Краснодара.