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Путин разочарован отсутствием динамики по урегулированию в Донбассе

, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

Путин разочарован отсутствием динамики по урегулированию в Донбассе
Влдимир Путин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В ходе видеосовещания с членами Совета безопасности РФ глава российского государств Владимир Путин высказал разочарование отсутствием динамики в урегулировании конфликта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ни минские, ни парижские договоренности Киев не выполняет», — отметил представитель Кремля. Он добавил, что на совещании состоялся обмен мнениями по ряду международных тем, например, ситуация в Ливии. Было подчеркнуто, что альтернативы мирного урегулирования в этой стране нет.

Политолог раскрыл негативные для России последствия в случае присоединения ДНР и ЛНР.

НС
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