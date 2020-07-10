Путин разочарован отсутствием динамики по урегулированию в Донбассе
10 июля 2020, 15:33[ «Аргументы Недели» ]
В ходе видеосовещания с членами Совета безопасности РФ глава российского государств Владимир Путин высказал разочарование отсутствием динамики в урегулировании конфликта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ни минские, ни парижские договоренности Киев не выполняет», — отметил представитель Кремля. Он добавил, что на совещании состоялся обмен мнениями по ряду международных тем, например, ситуация в Ливии. Было подчеркнуто, что альтернативы мирного урегулирования в этой стране нет.
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