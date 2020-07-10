В Кремле оценили предложение об отмене дня тишины перед выборами
10 июля 2020, 13:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков прокомментировал предложение об отмене дня тишины перед единым днем голосования 13 сентября 2020 года. В этот день пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 20 субъектов РФ и выборы депутатов законодательных органов государственной власти.
«Насколько я знаю, какого-либо обсуждения по дню тишины не ведется. И отсутствие дня тишины на этот раз было обусловлено отсутствием конкурентного характера этого голосования. А когда мы говорим о всеобщем дне голосования, это конкурентное голосование, поэтому, насколько мне известно, никаких обсуждений не ведется», - пояснил он.
Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что возможность голосования в течение 2-3 дней в ближайшее время будет обсуждаться.
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