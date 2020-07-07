Памфилова: Семидневного марафона на выборах осенью не предполагается

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7 июля 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Фото: сайт ЦИК РФ

Центризбирком обсудит с региональными комиссиями возможность проведения голосования в течение двух или трех дней на выборах уже этой осенью.

Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Она отметила, что сейчас анализируется полученный во время общероссийского голосования опыт и готовятся соответствующие предложения.

«Но могу точно сказать, что семидневного марафона не предполагается – для этого потребовались бы серьезные изменения правового, финансового и организационно-кадрового порядка», – сказала Памфилова.

Но возможность голосования в течение 2-3 дней в ближайшее время будет обсуждаться с избиркомами регионов.