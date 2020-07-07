В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, предполагающий наказание за хамство чиновников
7 июля 2020, 16:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В Госдуме в первом чтении приняли законопроект об административном наказании чиновников за хамство. Авторами нового закона стали вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Согласно тексту документа, в случае хамства чиновник может быть на год дисквалифицирован, а если ситуация повторится, то на два года. Также за неподобающие высказывания предполагаются штрафы: от 50 до 100 тысяч рублей в первый раз и от 100 до 150 тысяч в случае повторного нарушения.
В настоящее время ведется обсуждение уточнения формулировки «оскорбление». Предлагается дополнить определение «унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме» формулировкой «и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме».
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