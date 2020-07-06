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В Госдуме собираются обсудить с МЧС ситуацию с лесными пожарами

, 20:54 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме собираются обсудить с МЧС ситуацию с лесными пожарами
Фото: сайт Госдума РФ

Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что намерен обсудить с руководством МЧС ситуацию с лесными пожарами.

Парламентарий отметил, что ситуация с лесными пожарами в целом по всей стране неспокойная, потому важно провести все необходимые профилактические мероприятия, чтобы не допустить инцидентов в будущем.

Кроме того, Пискарев считает важным решение вопросов обеспечения безопасности детского отдыха, а также в целом безопасности в местах массового пребывания людей.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области произошло сразу пять лесных пожаров.

ДВа
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