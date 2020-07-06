В Воронежской области произошло сразу пять лесных пожаров

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6 июля 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: riavrn.ru

тушение пожара. Фото: сайт МЧС

Общая площадь лесных пожаров в Воронежской области превысила 110 гектаров.

Очаги были зафиксированы в нескольких областных лесничествах, более всего пострадало Ольховатском. В региональном управлении МЧС заявили, что все пожары потушили. По данным спасателей, наиболее вероятная причина – человеческий фактор. Спасатели призвали жителей области не посещать леса в это время.

Также сообщается, что с конца июня на востоке Воронежской области объявили штормовое предупреждение: чрезвычайную пожарную опасность 5-го класса, при которой природные пожары возникают даже от минимального источника огня.