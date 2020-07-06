В Воронежской области произошло сразу пять лесных пожаров
6 июля 2020, 17:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: riavrn.ru
Общая площадь лесных пожаров в Воронежской области превысила 110 гектаров.
Очаги были зафиксированы в нескольких областных лесничествах, более всего пострадало Ольховатском. В региональном управлении МЧС заявили, что все пожары потушили. По данным спасателей, наиболее вероятная причина – человеческий фактор. Спасатели призвали жителей области не посещать леса в это время.
Также сообщается, что с конца июня на востоке Воронежской области объявили штормовое предупреждение: чрезвычайную пожарную опасность 5-го класса, при которой природные пожары возникают даже от минимального источника огня.
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