МИД РФ: Россия утратила доверие к США

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7 июля 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

фото: здание МИД РФ, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия утратила доверие к Соединенным Штатам как к договороспобному партнеру и контрагенту. По его словам, Вашингтон все чаще стал отказываться от выполнения своих обязательств и расторгать различные договоры.

«7-8 лет точно, идут по пути демонтажа, последовательного демонтажа разных структур, механизмов, которые имелись в отношениях между Москвой и Вашингтоном … И в последнее время в этот разряд того, что демонтируется и отправляется, извините меня, на свалку истории американцами, все больше попадают договоры и соглашения. Это печальное развитие», - пояснил он.

Рябков отметил, что Москва готова предпринимать «малые шаги» для восстановления доверия.

Ранее Дональда Трампа предупредили о том, что Владимир Путин знает английский язык и понимает все, что говорят в его присутствии американцы.