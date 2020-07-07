МИД РФ: Россия утратила доверие к США

7 июля 2020, 10:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: Известия
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия утратила доверие к Соединенным Штатам как к договороспобному партнеру и контрагенту. По его словам, Вашингтон все чаще стал отказываться от выполнения своих обязательств и расторгать различные договоры.
«7-8 лет точно, идут по пути демонтажа, последовательного демонтажа разных структур, механизмов, которые имелись в отношениях между Москвой и Вашингтоном … И в последнее время в этот разряд того, что демонтируется и отправляется, извините меня, на свалку истории американцами, все больше попадают договоры и соглашения. Это печальное развитие», - пояснил он.
Рябков отметил, что Москва готова предпринимать «малые шаги» для восстановления доверия.
Ранее Дональда Трампа предупредили о том, что Владимир Путин знает английский язык и понимает все, что говорят в его присутствии американцы.
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