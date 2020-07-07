В КНДР сообщили, что не намерены вести переговоры с Соединенными Штатами

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7 июля 2020, 08:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЦТАК

флаг КНДР, Winfried Rothermel/imago stock&people

Власти КНДР заявили, что не намерены садиться за стол переговоров с руководством США. Об этом заявил руководитель департамента США Министерства иностранных дел Северной Кореи Квон Чон Гын.

Подчеркивается, что ранее первый замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на фоне появления информации о возможном проведении саммита с США подчеркнула, что Пхеньян не нуждается в переговорах с Вашингтоном.

Квон Чон Гын в свою очередь заметил, что "некоторые эгоистично интерпретируют" слова первого заместителя главы МИД КНДР в качестве "побуждения США к действиям" или воспринимают их как "какое-то требование уступок". Дипломат подчеркнул, что в реальности Северная Корея действительно не намерена сидеть за одним столом с Соединенными Штатами.