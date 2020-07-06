КНДР может стать неким предметом торга между США и КНР

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6 июля 2020, 20:29 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

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Военно-политическая ситуация на Корейском полуострове в значительной степени вернулась к положению до начала переговоров между лидерами США и КНДР в 2018 году. Ким Чен Ын весной нынешнего года скрывался в одной из своих резиденций от эпидемии китайского вируса. Сеул не способен проводить никакую самостоятельную политику в отношениях с Пхеньяном, все свои шаги он в обязательном порядке согласовывает с Вашингтоном.

Военно-политическая ситуация на Корейском полуострове в значительной степени вернулась к положению до начала переговоров между лидерами США и КНДР в 2018 году. КНДР с тех пор пошла на ряд уступок противоположной стороне, закрыв ядерный полигон и один из ракетных полигонов, прекратив испытания ядерного оружия, БРСД и МБР, а также отменив проведение крупномасштабных учений вблизи границ с Республикой Корея. В ответ Вашингтон и Сеул лишь сократили масштабы совместных американо-южнокорейских учений (точнее, эти учения были переведены в формат командно-штабных и электронной имитации). Кроме того, стало очевидно, что Сеул не способен проводить никакую самостоятельную политику в отношениях с Пхеньяном, все свои шаги он в обязательном порядке согласовывает с Вашингтоном. Естественно, что с середины прошлого года северокорейское руководство стало терять интерес к дальнейшим переговорам. Еще в конце прошлого года оно заявило, что больше не считает себя связанным мораторием на испытание ядерных зарядов, БРСД и МБР, хотя и открыто для диалога с Вашингтоном и Сеулом, если от тех последуют практические предложения, подразумевающие взаимные, а не односторонние (со стороны КНДР) уступки.

«Исчезновение» Ким Чен Ына весной нынешнего года, безусловно, объяснялось тем, что он скрывался в одной из своих резиденций от эпидемии китайского вируса, никаких сердечных приступов и, тем более, перехода в вегетативное состояние с ним не случилось. В ходе «исчезновения» Ким Чен Ын продемонстрировал, что именно его семья сохраняет полный контроль над ситуацией в стране, поскольку фактическим и.о. лидера страны стала его младшая сестра Ким Ё Чжон (ей 31 год).

Заброска северокорейскими перебежчиками с территории Республики Корея агитационных материалов в КНДР на воздушных шарах в июне нынешнего года была далеко не первой акцией подобного рода и, разумеется, никакого реального ущерба руководству КНДР нанести не могла. Однако Пхеньян использовал эту акцию для полного разрыва контактов с Сеулом. Подобная реакция на первый взгляд кажется неадекватной, однако весной 2018 г. две Кореи взяли на себя официальные взаимные обязательства не проводить никаких враждебных акций по отношению друг к другу. Таким образом, Сеул в данном случае нарушил собственные обязательства. Нельзя исключать, что перебежчики не поставили официальный Сеул в известность о своей акции, действуя по указанию Вашингтона или даже по собственной инициативе. Однако и в этом случае факт нарушения южнокорейской стороной взаимных договоренностей не перестает быть фактом.

При этом Ким Чен Ын «официально отложил» план военных действий против Республики Корея. Это означает, что Пхеньян по-прежнему действует вполне рационально и начинать войну ни с кем не собирается. Более того, полгода назад отказавшись де-юре от вышеупомянутого ракетно-ядерного моратория, КНДР, тем не менее, до сих пор де-факто его соблюдает. По-видимому, в Пхеньяне прекрасно понимают, что Трамп в любом случае является для КНДР гораздо меньшим злом, чем Байден, поэтому не хотят создавать американскому президенту дополнительных проблем менее чем за полгода до выборов.

Для Трампа его переговоры с Ким Чен Ыном и общее снижение напряженности в отношениях между США и КНДР являются, по сути, единственным успехом его внешней политики за весь период президентства. В оставшийся до выборов период Трамп категорически не заинтересован в ухудшении ситуации на Корейском полуострове. Его недавние заявления о том, что США больше не должны выполнять роль «всемирного полицейского», безусловно, были вполне искренними. Если Трампу удастся выиграть выборы в ноябре этого года, он почти наверняка предпримет еще одну попытку примирения с Пхеньяном. Если же победит Байден, отношения между Вашингтоном и Пхеньяном кардинально ухудшатся, полностью вернувшись в прежнее состояние. Однако, вероятность войны всё равно останется невысокой (при Трампе эта вероятность равна нулю). Если бы США имели реальную возможность свергнуть режим КНДР силовым путем, они сделали бы это много лет или даже десятилетий назад. Но война с КНДР даже при условиях неприменения ядерного оружия и невмешательства Китая заведомо обернется для США неприемлемыми людскими и материальными потерями.

Корейская проблема интересна тем, что применительно к ней понятие «мировое сообщество», по сути, тождественно известной «Шестерке» - обе Кореи, США, КНР, РФ, Япония. Все остальные страны не имеют ни серьезного интереса к данной проблеме, ни, тем более, возможности хоть как-то повлиять на ее решение. Более того, даже одна из стран «Шестерки», Япония, в значительной степени, является здесь «лишней». Она заинтересована в решении проблемы, но не имеет реальных рычагов влияния на достижение этого решения. Россия и Республика Корея сами же снижают собственное влияние на ситуацию. Сеул, как было сказано выше, не готов вести самостоятельную политику по отношению к Вашингтону, хотя Пхеньян очень хотел бы развивать отдельные контакты именно с Сеулом. Москва, занятая проблемами отношений с Западом, Ближним Востоком и постсоветским пространством, по сути, добровольно «сдала» северокорейскую проблему Пекину, хотя Пхеньян очень хотел бы видеть в ней противовес именно Пекину. Такая позиция является грубой ошибкой российской внешней политики (особенно возмутительным является голосование в Совбезе ООН за санкции против КНДР в условиях, когда подобные совершенно незаконные санкции наложены на саму Россию).

В результате КНДР может стать неким предметом торга между США и КНР. КНДР, разумеется, предметом торга быть не хочет и крайне тяготится зависимостью от Китая (именно поэтому ей так нужны отдельные отношения с Республикой Корея и Россией). При этом Трамп проводит и, очевидно, будет проводить в случае своей победы более жесткую политику по отношению к Китаю и более мягкую – по отношению к КНДР. Политика Байдена, в случае его победы, видимо, окажется прямо противоположной. В результате возникает огромное количество нюансов и неопределенностей, обсуждать которые в данный момент не имеет смысла.