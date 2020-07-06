В Кремле оценили слова о «скором вхождении» ДНР и ЛНР в состав России

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6 июля 2020, 15:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: Кремль, pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление бывшего главы правительства ДНР Александра Бородая о том, что самопровозглашенные республики Донбасса скоро станут частью России.

Официальный представитель Кремля отметил, что ему ничего неизвестно о подобных действиях. По его словам, жителям Донбасса предоставили гражданство РФ из сугубо гуманитарных соображений, поскольку они были «отторгнуты» Украиной и оказались под «угрозой уничтожения».

«Россия оказывала и продолжает оказывать гуманитарную помощь населению двух самопровозглашенных республик, и будет продолжать это делать, потому что, к сожалению, мы по-прежнему существенно не приближаемся к моменту урегулирования ситуации на юго-востоке Украины», - пояснил Песков.