Бородай начал заменять Жириновского?

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5 июля 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото с Донбасса из архива автора

Бывший председатель правительства ДНР выступил с заявлением, которое тут же было подхвачено масс-медиа. Александр Бородай спровоцировал информационный вброс. Его уже начали обсуждать. Примерно на такой же роли в политическом истеблишменте воспринимался когда-то Жириновский.

Поначалу это и вовсе показалось глупостью. Бывший премьер-министр ДНР приехал на съезд партии «Родина». Там он заговорил о территориальной принадлежности мятежных республик Донбасса.

«Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации», — заявил Александр Бородай, а потом пояснил: «де-факто они уже являются частью РФ, а станут таковой и де-юре».

Бородай сказал, что уже сделаны некоторые «шаги вперед», а потом напомнил про участие жителей ДНР и ЛНР в референдуму по поправкам в Конституцию РФ.

Это выступление больше выглядит кощунственным. На Донбассе люди уже давно отмечали, чтобы Донбасс стал частью России. Из-за подвешенного политического состояния там уже все озлоблены. Слова Бородая выглядят, как намек на обещание. Этот намек сформулирован таким образом, что в случае обвинений в пустословии, бывший премьер-министр ДНР запросто скажет: «А я ничего не обещал. Я сказал, что думаю».

В действительности, никаких предпосылок к тому, чтобы Россия решила присоединять республики Донбасса к своей территории, нет совершенно. Жители ДНР и ЛНР голосовали потому, что являются гражданами РФ. Такими же россиянами являются те жители Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, которые также получили паспорта РФ. И они тоже голосовали за поправки. Но все упомянутые республики как были непризнанными, так и остаются ими.

Попытка присоединиться к России Донецком и Луганском уже были предприняты в 2014 году. На территории мятежного Донбасса даже прошел референдум, в котором люди проголосовали за то, чтобы войти в состав РФ. Но только после плебисцита этот вопрос свернули очень быстро. Это создало бы очень глобальные проблемы для Кремля.

Кремль не будет забирать Приднестровье, не будет покушаться на Абхазию и Южную Осетию. Максимум, что может предложить Россия — это помощь в самостоятельном их развитии. Ну, может еще стать гарантом безопасности. Но не более того.

И бывший донбасский чиновник не может этого не понимать. Это выступление очень похоже на громкие информационные поводы, которые когда-то провоцировал Владимир Жириновский. В политическом истеблишменте к его словам приглядывались и говорили, что Жириновский продуцирует некие идеи кремлевской администрации.

Утверждалось, что схема была следующей. Жириновский делает заявление. Его слова начинают активно обсуждать, а Кремль смотрит на реакцию общества. Некоторые «идеи» Жириновского действительно воплощались Кремлем. Но якобы это была не прозорливость лидера ЛДПР. Это просто он уже знал, что должен сказать.

В последнее время Жириновский не так активно присутствует в медийном поле с громкими «пророчествами». Зато вброс, получается, сделал Бородай. Он словно примерил на себя образ Владимира Жириновского, сложившийся в политическом истеблишменте.

А может он и правда сумел себе позволить кощунство и так обмануть людей. Никаких предпосылок к присоединению мятежных республик Донбасса к России нет. Прямо сейчас в Европе улучшается отношение к России. Пытаться забрать себе чужие территории — это означает разрушить результаты сложнейшей работы на внешнеполитическом поле. На это Кремль вряд ли пойдет. Сейчас в Европе все чаще говорят о том, чтобы снять санкции с России. А после присоединения Донбасса, даже сложно представить, что произойдет.

Сейчас Бородай занимается каким-то экономическим проектом. Может быть, ему просто не до новостей, и он не в курсе международной повестки? А про Южную Осетию, Абхазию и Приднестровье бывший премьер-министр ДНР даже не слышал?