В Германии усомнились в демократии в США

Аргументы Недели → Политика 13+

4 июля 2020, 20:10 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: die Zeit

Даниэль Зиблатт на фото Globallookpress.com/ M. Popow via www.imago-images.de

Коронавирус спровоцировал вопросы к Соединенным Штатам. Пандемия вскрыла политический нарыв в США, который раньше в Берлине не замечали.



Немецкая пресса опубликовала скандальную для Европы статью. Известный политолог Даниэль Зиблатт усомнился в американской демократии.

«Демократия не может работать до тех пор, пока вы видите инфекционную опасность в другом человеке», — заявил политолог: «Я уже давно думаю о состоянии, в котором находятся мировые демократии, но в настоящее время все стало несколько иначе. «Коронакризис» показывает в Соединенных Штатах быстро растущее количество инфекций и явную неспособность политической системы реагировать на них. С другой стороны, европейские государства сумели действовать эффективно. Мы наблюдаем очевидную глубокую дисфункциональность американской демократии, сдвиг в глубине, который я воспринимаю и все же не хочу верить».

Политолог отметил слабость государственных институтов в США. Он напомнил про ярко выраженное неравенство, которое привело к социальным беспорядкам.

Конечным выводом стало сомнение в том, что в США есть демократия. К слову, американские СМИ только-только заявили о появлении цензуры из-за коронавируса. Официальный Вашингтон не разрешил экспертам по пандемии давать интервью американским телевизионщикам.