Мишустин направил телеграмму новому премьер-министру Франции

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3 июля 2020, 20:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство России

премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин направил своему новому французскому коллеге Жану Кастексу телеграмму. Соответствующую информацию предоставили вечером в пятницу в кабмине.

Мишустин в послании поздравил Кастекса с назначением на пост премьер-министра Французской Республики и напомнил, что РФ и Францию связывают дружественные и партнерские отношения. Российский премьер выразил уверенность в успешном расширении кооперации между двумя странами в различных областях. Михаил Мишустин пожелал коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов в его "ответственной деятельности".

Напомним, Жан Кастекс ранее сегодня вступил в должность премьер-министра, приняв полномочия у своего предшественника Эдуара Филиппа. До этого он занимал пост заместителя главы президентской администрации.