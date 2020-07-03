Во Франции сменился премьер-министр

3 июля 2020, 14:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового премьер-министра. На смену ушедшему в отставку Эдуарду Филиппу пришел Жан Кастекс, говорится в сообщении Елисейского дворца.
Отмечается, что Филипп добровольно ушел в отставку, о своем желании он упоминал ранее. Макрон уже поручил новому премьер-министру сформировать правительство Франции.
Ранее Кастекс занимал должность мэра города Прад на юге Франции. В апреле текущего года на него возложили обязанность руководить процессом по выходу Франции из режима карантина, введенного в связи с распространением коронавиусной инфекции COVID-19.
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