Во Франции сменился премьер-министр

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3 июля 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Флаг Франции. Фото: pixabay.com

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового премьер-министра. На смену ушедшему в отставку Эдуарду Филиппу пришел Жан Кастекс, говорится в сообщении Елисейского дворца.

Отмечается, что Филипп добровольно ушел в отставку, о своем желании он упоминал ранее. Макрон уже поручил новому премьер-министру сформировать правительство Франции.

Ранее Кастекс занимал должность мэра города Прад на юге Франции. В апреле текущего года на него возложили обязанность руководить процессом по выходу Франции из режима карантина, введенного в связи с распространением коронавиусной инфекции COVID-19.