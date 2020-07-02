Политолог оценил готовность Белоруссии к интеграции с Россией

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2 июля 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко , President of Russia/Twitter.com/globallookpress.com

Заместитель заведующего кафедрой государственной политики МГУ Максим Вилисов прокомментировал заявление белорусского посла в РФ Владимира Семашко о деталях интеграции с Россией.

«Выступление белорусского посла в Российской Федерации Владимира Семашко можно расценивать как попытку напомнить Москве о важности государственного суверенитета и отчасти оправдать бездействие белорусской стороны, отложившей интеграцию с Россией», - пояснил он.

Вилисов отметил, что договор о создании Союзного государства между РФ и Республикой Беларусь подразумевает логичное и равноправное решение всех интеграционных вопросов. По его словам, в рамках этого документа Москва обеспечивает прозрачную систему финансирования белорусской экономики со стороны России, чтобы в случае прекращения сотрудничества снизить риск «неминуемого социально-экономического коллапса в союзной стране».

Эксперт добавил, что республике стоило бы полноценно обсудить все вопросы интеграции с Россией, а вместо этого Минск «продолжает представлять российскую сторону в виде некоего партнера, который осуществляет давление на маленькую Белоруссию и не считается с ее интересами». Он считает, что сейчас Белоруссия демонстрирует удовлетворение текущими отношения между странами, чтобы отложить интеграционный процесс ради получения льготных режимов, субсидий от РФ и выхода на рынок через механизмы ЕАЭС. Однако, продолжая создавать вымышленные угрозы, заявляя о важности государственного суверенитета, уточнил он.

Ранее посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что спор по газу между двумя странами не должен оказать влияние на систему отношений Москвы и Минска.