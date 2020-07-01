Посол РФ считает, что спор по газу не должен повлиять на отношения Москвы и Минска

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1 июля 2020, 20:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев, Ministry of Energy Russia/via Globallookpress.com

Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев считает, что спор по газу между двумя странами не должен оказать влияние на систему отношений Москвы и Минска. Об этом дипломат сообщил в среду в рамках интервью.

Мезенцев заявил, что не хотел бы, чтобы спор по газу повлиял на связи России и Белоруссии, на огромный комплекс, состоящий из тысячи вопросов, которые определяют отношения двух государств.

Посол также заметил, что необходимость погашать долги – это мировая практика и универсальная формула рыночных отношений на всей планете, а не нечто "уникальное российско-белорусское".

Напомним, в начале июня, когда Минск вновь потребовал у Москвы снизить стоимость газа, спор России и Белоруссии вышел на новый виток. Российская сторона напомнила белорусской о непогашенной задолженности за прошлые поставки, которая превышает 165,5 млн долларов.