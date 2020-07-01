Посол: разговоры о давлении на выборы в Белоруссии из РФ не имеют никаких оснований

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1 июля 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев, MFA Russia/via Globallookpress.com

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев в среду, 1 июля, заявил, что заявления о том, что с территории России якобы оказывается давление на выборы в Белоруссии, не имеют под собой каких-либо оснований.

Мезенцев также выразил уверенность в том, что на все возникающие у России вопросы, связанные с выборами в Белоруссии, будут даны оперативные и развернутые профессиональные ответы.

Посол также заметил, что в настоящий момент на предвыборный процесс в республике оказывается большое давление со стороны оппозиции, однако это естественно. "Здесь удивляться просто по определению нечему", – заключил Дмитрий Мезенцев.