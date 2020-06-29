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Раскрыт вероятный сценарий свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко

, 14:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Московский комсомолец»

Раскрыт вероятный сценарий свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Белоруссии грозит майдан, президента страны Александра Лукашенко могут свергнуть по югославскому сценарию. Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил Антон Давидченко, руководитель Агентства социального инжиниринга.

Эксперт, ставший собеседником «Московского комсомольца», напомнил, «как Запад действовал в Югославии в 2000 году». По словам Давидченко, тогда данные социологических служб показывали, что кандидат от либеральной оппозиции не в состоянии победить президента Слободана Милошевича на выборах главы государства. Поэтому, как выразился аналитик, «либеральные кандидаты “легли” под сербских патриотов, чтобы те сместили Милошевича» с занимаемой им должности. Затем патриотические силы технично «отодвинули», отметил Антон Давидченко.

Аналитик полагает, что подобная схема может быть реализована в Белоруссии. Согласно прогнозу Давидченко, организаторы белорусского майдана используют «как таран» выдвинувшегося в президенты банкира Виктора Бабарико, чтобы сместить Лукашенко. Собеседник СМИ предсказал, что потом Бабарико «отодвинут и сами возьмут власть».

Ранее в понедельник сообщалось, что Александр Лукашенко выступил с заявлением, касающимся пандемии коронавируса COVID-19.

ДЦ

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