Лукашенко признался, что последние несколько месяцев переживал из-за ситуации с COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что последние несколько месяцев, "сходя с ума" переживал, боясь не оправдать доверие жителей страны в плане выбранного пути по борьбе с COVID-19.
По словам Лукашенко, он боялся того, что не справится, а потом о него "будут вытирать ноги". Белорусский лидер уточнил, что ему было очень нелегко, однако стране удалось победить в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Александр Лукашенко напомнил, что в свое время советовал жителям своей страны "лечить" COVID-19 "трактором, ста граммами и баней", так как не был способен говорить что-либо всерьез.
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