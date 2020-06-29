Лукашенко признался, что последние несколько месяцев переживал из-за ситуации с COVID-19

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29 июня 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Белоруссии Александр Лукашенко, XinHua

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что последние несколько месяцев, "сходя с ума" переживал, боясь не оправдать доверие жителей страны в плане выбранного пути по борьбе с COVID-19.

По словам Лукашенко, он боялся того, что не справится, а потом о него "будут вытирать ноги". Белорусский лидер уточнил, что ему было очень нелегко, однако стране удалось победить в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Александр Лукашенко напомнил, что в свое время советовал жителям своей страны "лечить" COVID-19 "трактором, ста граммами и баней", так как не был способен говорить что-либо всерьез.