В Белоруссии за последние 24 часа выявили 382 новых случая заражения COVID-19

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27 июня 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Белоруссии число случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки выросло на 382. Об этом сообщила пресс-служба минздрава страны.

Сейчас в регионе 60 713 инфицированных коронавирусом. Всего проведено 959 880 тестов на обнаружение коронавирусной инфекции.

За весь период распространения инфекции на территории страны скончались 377 пациентов с рядом хронических заболеваний, а также выявленным коронавирусом нового типа.

В настоящее время выписаны 44 126 человек, у которых был подтвержден диагноз COVID-19.

Ранее сообщалось: в тяжелом состоянии в Ямало-Ненецком автономном округе находятся 27 пациентов с коронавирусом.