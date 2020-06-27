В Ямало-Ненецком автономном округе 27 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

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27 июня 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В тяжелом состоянии в Ямало-Ненецком автономном округе находятся 27 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает 27 июня оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 147 новых случаев заболевания коронавирусной инфекций (с начала пандемии – 5 005). Всего 95 человек выздоровели (за весь период распространения вируса – 2 153), 685 жителей госпитализированы с коронавирусом нового типа (из общего числа болеющих), 27 пациентов в тяжелом состоянии, 16 на ИВЛ.

Также за последние 24 часа подтверждено 86 случаев бессимптомного носительства коронавируса в ЯНАО.

Ранее сообщалось: министр обороны Сербии Александр Вулин получил позитивный результат теста на COVID-19.