У главы минобороны Сербии позитивный анализ на коронавирус

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27 июня 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Вирус. Фото: pixabay.com

Стало известно, что министр обороны Сербии Александр Вулин получил позитивный результат теста на COVID-19. Об этом заявило министерство страны в субботу.

Известно, что Вулин чувствует себя хорошо и, поскольку не имеет никаких симптомов коронавирусной инфекции, находится в самоизоляции. Мужчина продолжает исполнение обязанностей министра обороны и придерживается всех прописанных мер.

Также он из самоизоляции призвал граждан соблюдать меры здравоохранения, направленные на борьбу с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось: в Иране число выявленных заразившихся коронавирусом нового типа превысило 220 тысяч.