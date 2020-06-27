У главы минобороны Сербии позитивный анализ на коронавирус

Стало известно, что министр обороны Сербии Александр Вулин получил позитивный результат теста на COVID-19. Об этом заявило министерство страны в субботу.
Известно, что Вулин чувствует себя хорошо и, поскольку не имеет никаких симптомов коронавирусной инфекции, находится в самоизоляции. Мужчина продолжает исполнение обязанностей министра обороны и придерживается всех прописанных мер.
Также он из самоизоляции призвал граждан соблюдать меры здравоохранения, направленные на борьбу с распространением коронавируса.
Ранее сообщалось: в Иране число выявленных заразившихся коронавирусом нового типа превысило 220 тысяч.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.