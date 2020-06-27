Число зараженных коронавирусной инфекцией в Иране превысило 220 тысяч человек

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27 июня 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Иране число выявленных заразившихся коронавирусом превысило 220 тысяч. Об этом сообщила представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

За минувшие сутки удалось выявить 2456 новых случаев заражения COVID-19, скончались 125 человек.

Общее число инфицированных с начала пандемии в регионе достигло 220 180, скончались 10 364 человек. При этом на данный момент выздоровели около 180,7 тысячи пациентов.

В Иране уже почти две недели, за исключением одного дня, в сутки погибают более 100 человек: 14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом нового типа.

Ранее сообщалось: четыре зараженных COVID-19 пациента умерли в Алтайском крае за минувшие сутки.