В Алтайском крае за последние сутки скончались четыре человека с COVID-19

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27 июня 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Четыре зараженных COVID-19 пациента умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщают в региональном оперштабе по противодействию коронавирусу.

Известно, что всего за весь период пандемии скончались 67 взрослых, в том числе 32 случая от COVID-19, 32 случая – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

За последние 24 часа в крае зарегистрированы 77 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего пациентов в Барнауле – 41 человек.

Общее число заболевших коронавирусом нового типа в регионе составляет 3753 человека, в том числе 381 ребенок до 17 лет включительно. Тяжелобольных на сегодня - 82, на аппарате ИВЛ - 22.

Ранее сообщалось: за последние сутки в России зарегистрировано 6852 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах.