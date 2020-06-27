В России ежесуточная заболеваемость коронавирусом продолжает оставаться меньше 7 тысяч

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27 июня 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Люди в масках. Фото: pixabay.com

За последние сутки в России зарегистрировано 6852 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах.

По данным оперштаба, больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве – 750, Подмосковье – 366 и Ханты-Мансийском АО – 280.

Всего на сегодняшний день в 85 регионах России выявлено 627 646 заболевших. С начала эпидемии в стране умерли 8 969 человек.

В оперштабе также сообщили, что за 24 часа в стране зафиксировали 9 200 выздоровевших и 188 летальных исходов.