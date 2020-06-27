Наибольшее число заболевших коронавирусом за минувшие сутки выявили в Москве

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27 июня 2020, 11:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Наибольшее число заболевших коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки в Москве — 750. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.

Также известно, что в Московской области за последние 24 часа диагностировано 366 заболевших COVID-19, а в Ханты-Мансийском АО – 280 инфицированных жителей.

Наименьшее число случаев за сутки зафиксировано в Еврейской автономной области - четыре, Севастополе - три, Чукотском автономном округе - два.

Ранее сообщалось: пять мальчиков и две девочки оказались среди 44 новых пациентов с COVID-19 в Тамбовской области.