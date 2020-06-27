В Тамбовской области коронавирусную инфекцию за минувшие сутки выявили у семерых детей

Пять мальчиков и две девочки оказались среди 44 новых пациентов с COVID-19 в Тамбовской области. Об этом сообщила администрация региона.
Всего за минувшие сутки в регионе подтверждено 44 случая заражения коронавирусом. Из них: 17 мужчин, 20 женщин, 7 детей (девочки 8, 13 лет, мальчики 3, 9, 12, 15, 17 лет). Возраст взрослых от 21 до 67 лет. Прибывших из других регионов нет.
В области на данный момент 4592 подтвержденных случая коронавирусной инфекции, из них 1621 без клинических проявлений. Выздоровели в регионе 2703 человека.
Ранее сообщалось: число зараженных пациентов COVID-19 в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось на 262 человека, это новый рекорд с начала эпидемии.
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