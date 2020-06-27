В Узбекистане за минувшие сутки выявили рекордное число заболевших коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

27 июня 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Число зараженных пациентов COVID-19 в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось на 262 человека, это новый рекорд с начала эпидемии. Об этом сообщила 27 июня пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Сейчас в регионе число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией составляет 7490. По данным ведомства, 262 новых случая – это новый рекорд числа заболевших за сутки. Прежний самый высокий прирост был отмечен утром 24 июня - 255 жителей.

С начала пандемии в Узбекистане уже выздоровели 5038 человек. В пятницу 26 июня из больниц были выписаны 161 пациент. Сейчас на лечении находятся 2433 жителя с коронавирусом нового типа, в том числе 20 - в тяжелом состоянии, восемь - в крайне тяжелом. Власти республики продлили карантин до 1 августа.

Ранее сообщалось: иммунолог рассказал о симптомах при вакцинации от коронавируса.