Иммунолог рассказал о симптомах при вакцинации от коронавируса

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27 июня 2020, 08:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Вакцина. Фото соцсети

После введения инъекции на месте укола может возникнуть покраснение. Нужно обращать внимание на его диаметр: он не должен быть больше 8 см.

Об этом рассказал доктор медицинских наук, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов.

По его словам, сильной реакцией считается температура выше 38,6 градусов. Температура до 37,5 градусов относится к легкой реакции, а до 38,5 градусов – к средней. Эксперт добавил, что температура и местная реакция не должны длиться более двух дней.