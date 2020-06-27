Иммунолог рассказал о симптомах при вакцинации от коронавируса
27 июня 2020, 08:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
После введения инъекции на месте укола может возникнуть покраснение. Нужно обращать внимание на его диаметр: он не должен быть больше 8 см.
Об этом рассказал доктор медицинских наук, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов.
По его словам, сильной реакцией считается температура выше 38,6 градусов. Температура до 37,5 градусов относится к легкой реакции, а до 38,5 градусов – к средней. Эксперт добавил, что температура и местная реакция не должны длиться более двух дней.
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