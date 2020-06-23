Ученые-медики назвали реакцию добровольцев на вакцину против коронавируса стандартной

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23 июня 2020, 14:14 [ «Аргументы Недели» ]

вакцина, фото: pexels.com

После введения вакцины первым добровольцам в Сеченовском медицинском университете в Москве у них отмечалась головная боль и повышение температуры. Первый этап исследования вакцины против COVID-19 начался в Сеченовском университете 18 июня. Вакцину поставили первым 18 добровольцам, и у некоторых из них в первые часы наблюдались минимальные поствакцинальные реакции. В течение суток температура нормализовалась.

Главный исследователь, директор Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук заявила, что "реакция на вакцину против коронавирусной инфекции была стандартной, характерной для других видов инъекций", - передает "Интерфакс".

По ее словам, в настоящее время все участники исследования чувствуют себя хорошо. Об эффективности вакцины будет судить разработчик препарата, который по окончанию исследования проведет лабораторные иммунологические анализы и даст полноценный ответ.