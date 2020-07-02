Немецкий политолог заявил, что Путин своей статьей мешает НАТО двигаться к границам России

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2 июля 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Немецкий политолог и историк Александр Рар рассказал о своем впечатлении от статьи президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне. По его словам, глава государства пресекает любые попытки Запада переписать историю.

«Президент России давит на англичан открытием военных архивов, как это сделала РФ. А в английских архивах лежит много интересных вещей. Например, меня интересует, что происходило в мае 1945 года, когда немецкое руководство уже без Гитлера пыталось договориться с Англией о продолжении войны на Восточном фронте против СССР с западными державами», - высказал он.



Рар отметил, что Путин опровергает продвигаемый на Западе тезис о том, что началом войны стал пакт Молотова – Риббентропа от 23 августа 1939 года. При этом российский лидер в своей статье указывает на Мюнхенский сговор 1938 года и призывает Запад признать свою ответственность за начало войны и подъем нацизма, напоминая об отсутствии помощи Польше и другим государствам, которые сегодня выставляются «чистыми и первыми жертвами», пояснил он. Однако важным моментом в статье Путина политолог считает, антитезу резолюции Европарламента о Второй мировой, принятой в сентябре 2019 года по инициативе Польши и Прибалтики.

«Этими дискуссиями, попытками представить все в западном русле и обвинить большевизм в развязывании войны идет попытка легитимировать дальнейшее расширение НАТО на Восток, укрепление военных структур против уже демократической России и вычеркивание Ялты, Потсдама и Тегерана, чтобы построить мир по-западному», - высказал он в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Рар надеется, что статья президента запустит исторический спор в западном политическом и научном сообществе.

Ранее сообщалось, что в Дании раскритиковали статью Путина о войне.