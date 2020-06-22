В Дании раскритиковали статью Путина о войне

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22 июня 2020, 20:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: news.ru

фото: флаг Дании, pixabay.com

Журналист датского издания «Berlingske» Эмиль Роттбёлль прокомментировал статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне. Своим мнением он поделился в авторской колонке.

«Будь Путин историком, эта статья никогда бы не прошла рецензирование. Но он и не историк. Он просто излагает идеологические стереотипы в поддержку своих поверхностных претензий на величие — ведь он пытается обессмертить своё правление. Я ставлю «неуд»», - приводит он слова историка Сергея Радченко из Кардиффского университета в Уэльсе в своем материале.

Кроме того, Роттбёлль назвал статью российского лидера «9 000 слов лжи». Журналисту не понравилось упоминание о том, что немалую роль в развязывании Второй мировой войны сыграл Мюнхенский сговор между Германией, Великобританией, Францией и Италией, результатом которого стал раздел Чехословакии.

Ранее посол России в США рассказал о реакции Госдепа на статью Путина.

МИД Великобритании отреагировал на статью Путина.