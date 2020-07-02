Сенатор рассказал, когда поправки в Конституцию РФ вступят в силу
2 июля 2020, 09:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал, когда начнут действовать поправки в Конституцию Российской Федерации и когда парламент приступит к работе над законами, реализующими изменения.
«Поправки к Конституции РФ вступят в силу после подведения ЦИК официальных итогов голосования», - заявил сенатор. Он отметил, что после этого парламент на следующей неделе приступит к формированию законов, позволяющих реализовать поправки. «Парламент уже на следующей неделе начнет работу над законами во исполнение конституции», - добавил Клишас.
Ранее стало известно, что большинство проголосовавших россиян поддержали внесение изменений в Конституцию РФ.
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