Обработаны почти все протоколы по голосованию о внесении поправок в Конституцию
2 июля 2020, 07:16[ «Аргументы Недели» ]
Обработано 99,9% протоколов по голосованию о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. В Центральной избирательной комиссии России сообщили о полученных результатах.
После обработки почти всех протоколов выяснилось, что за внесение поправок в Конституцию Российской Федерации проголосовало 77,93% жителей страны, а против выступило 21,26%. При этом отмечается, что общероссийская явка составила без малого 65%. В Центризбиркоме также рассказали, что в каждом из регионов России поправки поддержало большинство проголосовавших граждан
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