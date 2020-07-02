Обработаны почти все протоколы по голосованию о внесении поправок в Конституцию

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2 июля 2020, 07:16 [ «Аргументы Недели» ]

Конституция. Фото: Замир Усманов/globallookpress.com

Обработано 99,9% протоколов по голосованию о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. В Центральной избирательной комиссии России сообщили о полученных результатах.

После обработки почти всех протоколов выяснилось, что за внесение поправок в Конституцию Российской Федерации проголосовало 77,93% жителей страны, а против выступило 21,26%. При этом отмечается, что общероссийская явка составила без малого 65%. В Центризбиркоме также рассказали, что в каждом из регионов России поправки поддержало большинство проголосовавших граждан