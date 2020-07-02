В Кремле ответили на предложение американского сенатора ввести санкции против Путина

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2 июля 2020, 07:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Москва, pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на предложение американского сенатора Боба Менендеса о введении санкций против России из-за «сговора» с талибами. Отмечается, что ГРУ якобы предлагали боевикам вознаграждение за нападение на американских солдат в Афганистане.

«В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого», - отметил официальный представитель Кремля.

При этом речь идет об ограничительных мерах против российского лидера Владимира Путина.

Ранее разведка США и президент Дональд Трамп опровергли информацию о «сговоре».

Однако газета The New York Times предоставила очередные доказательства, отметив, что теперь оно подкрепило свои высказывания «фактическим данными».