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В Кремле ответили на предложение американского сенатора ввести санкции против Путина

, 07:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Кремле ответили на предложение американского сенатора ввести санкции против Путина
фото: Москва, pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на предложение американского сенатора Боба Менендеса о введении санкций против России из-за «сговора» с талибами. Отмечается, что ГРУ якобы предлагали боевикам вознаграждение за нападение на американских солдат в Афганистане.

«В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого», - отметил официальный представитель Кремля.

При этом речь идет об ограничительных мерах против российского лидера Владимира Путина. 

Ранее разведка США и президент Дональд Трамп опровергли  информацию о «сговоре».

Однако газета The New York Times предоставила очередные доказательства, отметив, что теперь оно подкрепило свои высказывания «фактическим данными».

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