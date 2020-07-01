В Германии потребовали санкций против США из-за Северного потока-2

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1 июля 2020, 22:10 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Zeit

Герхард Шредер в немецком парламенте на фото: Globallookpress.com/ Kay Nietfeld

Герхард Шредер выступил в немецком парламенте. Он потребовал ввести санкции в качестве ответных мер против Соединенных Штатов из-за «Северного потока-2». Об этом пишет немецкая пресса.

Про «Северный поток-2» вспомнили из-за намерений официального Вашингтона усилить давление на реализаторов проекта. В Германии говорят о новых санкциях, которые планируются в Соединенных Штатах. Для консультаций в бундестаг был приглашен Герхард Шредер.

«Бывший канцлер рассказал о достоинствах российского газопровода с западноевропейским участием и о потерях, которые возникнут в случае провала проекта из-за американских санкций», — сообщила немецкая пресса: «Он смог выступить с требованием о встречных санкциях со стороны ЕС в адрес Соединенных Штатов».

Немецкие политики пока сомневаются, что у предложения Шредера есть перспективы. В Германии не уверены, что лобби в Евросоюзе пройдет. Хотя, не исключено, что это вопрос времени. В Италии популярность России уже выросла, благодаря помощи, которую Москва оказала Риму в самом начале пандемии. А доверие Европы к США уже упало. Особенно на фоне эгоизма. Вашингтон скупил все запасы лекарства от коронавируса, не оставив другим странам шанса на борьбу с пандемией.