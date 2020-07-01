Путин проголосовал по поправкам в Конституцию

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1 июля 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин с среду, 1 июля, отдал свой голос по вопросу одобрения изменений в Конституцию. Отмечается, что сегодня последний и основной день общероссийского голосования.

Путин посетил избирательный участок номер 2151 в Российской академии наук, где он по традиции голосует в ходе избирательных кампаний разного уровня.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, как прошло его голосование. Глава оборонного ведомства посетил один из участков в Подмосковье. Он пришел в медицинской маске и гражданской одежде. По правилам ЦИК, у него попросили показать документ, удостоверяющий личность - паспорт.