Шойгу рассказал, как он проголосовал

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27 июня 2020, 20:23 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Сергей Шойгу на фото пресс-службы Минобороны РФ

Министр Обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

В нынешнем плебисците Сергей Шойгу принял участие по-военному быстро и своевременно. Он прибыл на один из участков в Подмосковье.

Здание из красного кирпича монументально возвышалось посреди Московской области. Переодевшись в гражданскую одежду, под видом рядового гражданина РФ Сергей Кужугетович бодрым шагом вошел внутрь. За его лицо зацепилась марлевая маска. И он отчаянно с ней боролся, поправляя на ходу. Нужно было спешить. Впереди голосование.

Маскировка была отличной. Марлевая маска была пошита лучшими специалистами марлево-масочного предприятия. Это было идеальное сочетание обстоятельств места и времени. Министра Обороны явно никто не узнавал. Ему даже пришлось предъявить паспорт.

Вообще, на избирательном участке должны были попросить Сергея Кужугетовича затаить дыхание и снять на секунду маску. Кто знает, вдруг за ней прячется незнакомый мужик, который навострился копировать глаза Сергея Кужугетовича, сделал такую же прическу, как у него, своровал паспорт Министра Обороны и теперь хочет проголосовать вместо него. Но личное обаяние министра, щелкающие затворы фотокамер и присутствие телевизионщиков, загипнотизировали сотрудницу участка. Расписавшись на бланке, Сергей Кужугетович получил бюллетень и был явно воодушевлен.

«Поправки в Конституцию РФ своевременны, актуальны и учитывают необходимость защиты исторической памяти и российских границ», — пояснил Министр Обороны РФ уже после заполнения бюллетеня. Высказывая свое мнение относительно поправок, Сергей Шойгу пояснил, что был категорически за них еще в 2005 году: «Если говорить о тех поправках, которые давно должны были приняты, это конечно, защита нашей исторической памяти. Я об этом говорил и 10, и 15 лет назад. И предлагали разные законы. Вы знаете о том, что в законах многих стран эта поправка предусмотрена, это касается и европейских стран».

Голосование по поправкам в Конституцию РФ стало главным политическим событием последнего времени. Изо всех приемников и интернетов сочится информация о том, что нужно голосовать за поправки. Граждане воодушевлены. Некоторые в порыве патриотических чувств голосуют даже дважды. Их потом ругают за это в полиции.

Бог даст, переживем коронавирус, а потом заживем!