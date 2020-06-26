Павел Лобков дал объяснения полиции по поводу своего голосования

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26 июня 2020, 19:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Павел Лобков, фото: Natalya Loginova/Russian Look

Журналист Павел Лобков дал объяснения пришедшим к нему полицейским - участковому и четырем его сопровождавшим. Лобков пояснил, что его двойное голосование по поправкам в Конституцию - эксперимент.

Его цель - показать уязвимость системы. Как рассказал журналист, к нему пришел "участковый, достаточно вежливый, правда, с четырьмя еще полицейскими".

В отношении ведущего телеканала "Дождь" проводится административное расследование. Полиция работает по статье 5.22 КоАП РФ (незаконное получение бюллетеня для общероссийского голосования).

О возбуждении административного дела сообщил защищающий журналиста адвокат "Апологии протеста" Леонид Соловьёв.