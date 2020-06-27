Международный эксперт оценил на отлично процесс голосования по конституции в Москве

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27 июня 2020, 19:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Заместитель председателя латвийской «Партии действия» Евгений Король считает, что голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит отлично. Об этом он сообщил в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Уже два с половиной дня мы смотрим на происходящее голосование. Я анализирую данное голосование по выборам в Европарламент. Это последний мой опыт, где я и сам баллотировался, и следил за голосованием. Само голосование проходит отлично. Мы посмотрели уже 11 участков, и я не заметил по голосованию никаких нарушений. Единственное нарушение было в первый день - у нас не проверили температуру. Но когда я сообщил, это было устранено. А в остальном все пока радует», - сказал Король.

Он выразил надежду, что оставшиеся дни голосования пройдут на таком же высоком уровне.

«Очень много радует всего. Некоторые инициативные люди организовывают на участках какие-то выставки, которые даже интересно нам посмотреть. Мы будем продолжать наблюдать, что происходит на участках. Надеюсь, данное мнение, которое я сейчас высказываю, не испортится. Я все-таки человек из, так скажем, медийного пространства Европейского союза, американского. Изначально я очень скептически смотрел на ваши выборы. Я искал подвоха, я честно подхожу к каждой урне, каждый раз ее дергаю, может, там есть потайной рычаг, и она открывается, но нет. То, что в наших СМИ освещается, я не увидел на вашем участке, что меня как специалиста очень радует», - заключил Евгений Король.

Участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве 25 июня. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня - с 8:00 до 16:00.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.