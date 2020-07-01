Толстой прокомментировал идею Кадырова сделать Путина «пожизненным президентом»

Аргументы Недели → Политика 13+

1 июля 2020, 07:24 [ «Аргументы Недели» ]

Флаг России. Фото: pixabay.com

Рамзан Кадыров предложил сделать нынешнего президента России Владимира Путина главой государства пожизненно. На слова чеченского лидера отреагировал зампред Госдумы Петр Толстой.

Депутат призвал Кадырова не решать за Путина его судьбу, передает Радио Sputnik. По мнению Толстого, подобные решения должны быть приняты гражданами и самим Владимиром Путиным, но не другими политиками.

«Я думаю, что мнение надо спрашивать у Путина. Это надо у него узнавать, хочет ли он быть пожизненным президентом или нет. Я считаю, что это решение должно быть человека, о котором идет речь. У Рамзана свои идеи, я же считаю, что это решение должен принять Путин, а потом уже избиратели», - считает зампред Госдумы.