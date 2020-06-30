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Кадыров предложил оставить Путина президентом пожизненно

, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

Кадыров предложил оставить Путина президентом пожизненно
Рамзан Кадыров. Фото: соцсети

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил наделить нынешнего главу государства Владимира Путина президентскими полномочиями пожизненно. Об этом он заявил в ходе совещания с властями республики.

«Я всегда говорю: мы должны избирать Владимира Путина пожизненно президентом. Сегодня кто может заменить его? Нет такого политического лидера в мировом масштабе», - высказался Кадыров.

Также он призвал всех российских граждан принять участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ, поскольку все предложенные изменения ведут к «усилению государственных позиций».

Ранее Владимир Путин попросил всех россиян «сказать свое слово» в рамках голосования по поправкам к Конституции.

АБ

Мнение

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Бухгалтерия раздутых расходов. Почему Транснефть отстаивает завышенные транспортные тарифы?

26 июня курирующий ТЭК вице-премьер Юрий Борисов провел совещание по вопросу снижения тарифов «Транснефти». Ранее, на встрече с президентом Владимиром Путиным, глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил вернуть тарифы на уровень 2008 года. Мотивировал свою просьбу он тем, что цена нефти за это время упала более чем в 2 раза, а тарифы наоборот – в 2 раза выросли.

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