Кадыров предложил оставить Путина президентом пожизненно

Аргументы Недели → Политика 13+

30 июня 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

Рамзан Кадыров. Фото: соцсети

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил наделить нынешнего главу государства Владимира Путина президентскими полномочиями пожизненно. Об этом он заявил в ходе совещания с властями республики.

«Я всегда говорю: мы должны избирать Владимира Путина пожизненно президентом. Сегодня кто может заменить его? Нет такого политического лидера в мировом масштабе», - высказался Кадыров.

Также он призвал всех российских граждан принять участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ, поскольку все предложенные изменения ведут к «усилению государственных позиций».

Ранее Владимир Путин попросил всех россиян «сказать свое слово» в рамках голосования по поправкам к Конституции.