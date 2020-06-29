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Спецпосланник США оценил запрос Ирана на розыск Трампа из-за убийства Сулеймани

, 18:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Спецпосланник США оценил запрос Ирана на розыск Трампа из-за убийства Сулеймани
Дональд Трамп, фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency

Спецпосланник США по Ирану Брайан Хук считает "пропагандистским трюком" выдачу Ираном ордера на арест президента США Дональда Трампа и еще 35 человек за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Как отметил Хук на пресс-конференции в Эр-Рияде, "это политика, которая не имеет ничего общего с национальной безопасностью, миром или содействием стабильности". По его словам, к этому пропагандистскому трюку никто не относится серьезно. Спецпосланник США подчеркнул, что Интерпол "не выпускает "красные уведомления", которые основаны на политическом характере".

Судебные власти Ирана потребовали от Интерпола внести в международный розыск президента США Дональда Трампа за убийство генерала. В штаб-квартире Интерпола в Лионе сообщили, что  правила Интерпола не позволяют рассмотреть запрос Ирана.

НС

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