Спецпосланник США оценил запрос Ирана на розыск Трампа из-за убийства Сулеймани

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29 июня 2020, 18:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дональд Трамп, фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency

Спецпосланник США по Ирану Брайан Хук считает "пропагандистским трюком" выдачу Ираном ордера на арест президента США Дональда Трампа и еще 35 человек за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Как отметил Хук на пресс-конференции в Эр-Рияде, "это политика, которая не имеет ничего общего с национальной безопасностью, миром или содействием стабильности". По его словам, к этому пропагандистскому трюку никто не относится серьезно. Спецпосланник США подчеркнул, что Интерпол "не выпускает "красные уведомления", которые основаны на политическом характере".

Судебные власти Ирана потребовали от Интерпола внести в международный розыск президента США Дональда Трампа за убийство генерала. В штаб-квартире Интерпола в Лионе сообщили, что правила Интерпола не позволяют рассмотреть запрос Ирана.