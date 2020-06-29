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Интерпол отказал Ирану в запросе разыскать Трампа из-за убийства Сулеймани

, 17:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Интерпол отказал Ирану в запросе разыскать Трампа из-за убийства Сулеймани
Дональд Трамп, фото Globallookpress.com/ Kevin Dietsch

Правила Интерпола не позволяют рассмотреть запрос Ирана на розыск президента США Дональда Трампа и остальных причастных к убийству генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Об этом сообщили в штаб-квартире организации в Лионе.

По словам прокурора Тегерана Али Мехра, удалось выявить 36 человек, которые подготавливали убийство Сулеймани. Среди них есть политические и военные деятели США и других стран. Мехр подчеркнул, что возглавляет этот список Трамп. Судебные власти Ирана потребовали от Интерпола внести в международный розыск президента США Дональда Трампа за убийство генерала.

"В соответствии со статьей 3 конституции Интерпола, "организации строго запрещается осуществлять какое-либо вмешательство или действия политического, военного, религиозного или расового характера". Поэтому когда и если такие запросы будут направлены в генеральный секретариат, в соответствии с положениями нашей конституции и правилами, Интерпол не будет рассматривать запросы такого рода", - отметили в штаб-квартире Интерпола.

НС

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