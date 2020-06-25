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В Кремле объяснили, кто несет ответственность за открытие границ

, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Кремле объяснили, кто несет ответственность за открытие границ
фото: самолет, pixabay.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возобновлении международного авиасообщения. По его словам, окончательное решение о полноценном открытии границ принимает правительственный штаб.

«Нет, пока такой информации нет. Эта информация поступит от правительственного штаба, именно там будет формулироваться это решение, но пока в этом плане ничего не менялось», - пояснил он.

Официальный представитель Кремля отметил, что позиция об открытии границ должна быть сформулирована в правительстве с учетом  эпидемиологической ситуации в мире. Однако он не исключает, что данная ситуация является экстраординарной.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» предоставляет «тайные» рейсы за границу для россиян. 

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