В Кремле объяснили, кто несет ответственность за открытие границ
25 июня 2020, 13:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возобновлении международного авиасообщения. По его словам, окончательное решение о полноценном открытии границ принимает правительственный штаб.
«Нет, пока такой информации нет. Эта информация поступит от правительственного штаба, именно там будет формулироваться это решение, но пока в этом плане ничего не менялось», - пояснил он.
Официальный представитель Кремля отметил, что позиция об открытии границ должна быть сформулирована в правительстве с учетом эпидемиологической ситуации в мире. Однако он не исключает, что данная ситуация является экстраординарной.
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» предоставляет «тайные» рейсы за границу для россиян.
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