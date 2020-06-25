Глава Росавиации предложил план по возобновлению международного авиасообщения

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25 июня 2020, 08:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

фото:самолет, pixabay.com

Глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству план поэтапного возобновления международного авиасообщения. Соответствующее письмо он направил в Роспотребнадзор и в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.

Нерадько считает, что открывать полеты следует с государств СНГ, а с другими странами в индивидуальном порядке, учитывая эпидемиологическую обстановку.

При этом в секретариате Татьяны Голиковой отметили, что вопрос открытия авиасообщения поручили рассмотреть МИДу. Там добавили, что все «решения будут приняты симметрично, с учетом договоренностей России с другими странами, исходя из эпидемиологической ситуации».

Однако обращение Нерадько носит формальный характер, поскольку окончательное решение об открытии международного авиасообщения принимает оперативный штаб.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, когда для граждан будут открыты популярные туристические направления внутри страны, а президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев назвал период, когда россияне смогут отправиться на зарубежные курорты.