В России оценили возможность открытия международного авиасообщения
24 июня 2020, 13:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Вице-премьер РФ Юрий Борисов назвал обстоятельства открытия международного авиасообщения в России. Своим мнением он поделился во время беседы с журналистами в среду, 24 июня.
«Обстановка будет позволять - и будем открываться», - уточнил он.
Отвечая на вопрос журналистов о примерном сроке полноценного открытия границ, Борисов сказал, что пока не знает.
На фоне коронавирусной пандемии с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странам.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, когда для граждан будут открыты популярные туристические направления внутри страны, а президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев назвал период, когда россияне смогут отправиться на зарубежные курорты.
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