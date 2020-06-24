В России оценили возможность открытия международного авиасообщения

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июня 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: самолет, pixabay.com

Вице-премьер РФ Юрий Борисов назвал обстоятельства открытия международного авиасообщения в России. Своим мнением он поделился во время беседы с журналистами в среду, 24 июня.

«Обстановка будет позволять - и будем открываться», - уточнил он.

Отвечая на вопрос журналистов о примерном сроке полноценного открытия границ, Борисов сказал, что пока не знает.

На фоне коронавирусной пандемии с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странам.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, когда для граждан будут открыты популярные туристические направления внутри страны, а президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев назвал период, когда россияне смогут отправиться на зарубежные курорты.