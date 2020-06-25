«Аэрофлот» предоставляет «тайные» рейсы за границу для россиян, пишут Ведомости

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25 июня 2020, 09:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ведомости

фото: самолет, pixabay.com

СМИ со ссылкой на источники в трех авиакомпаниях сообщили, что несмотря на введенные во всем мире ограничения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, «Аэрофлот» продолжает возить своих пассажиров за границу.

Отмечается, что в июне «Аэрофлот» «специальными» рейсами вывозил туристов из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив. Согласно данным из системы бронирования, сначала перевозчик выполнял рейсы раз в неделю, а уже со второй недели лета – два раза, кроме Тель-Авива и Сеула, но дополнил список городов Ниццей и Барселоной. При этом рейсы носят «эксклюзивный характер», хотя действует как регулярные.

В источнике говорится, что продажа билетов открывается за неделю до вылета, но никак не рекламируется. «Спрос очень хороший», - уточнил собеседник. Однако даже такими рейсами улететь из России в Европу могут не все. Страны ЕС пускают только своих граждан и людей, имеющих вид на жительство.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству план поэтапного возобновления международного авиасообщения.